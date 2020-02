Eesti meistermeeskonna mänedžer: Konkureerime juba Facebooki ja Google’iga

Tellijale

Kui peaksite Pärnu võrkpalliklubi senisele hooajale hinde panema, siis millise?

Praegu on veel vara hindeid panna: põhiturniir on põhiturniir, aga play-off'id ju otsustavad.

Muidugi tahaks koht või kaks kõrgemal olla: nüüd meil pole ju veerandfinaalis koduväljakueelist. Oleme sellises situatsioonis esimest korda. Põhjusi on loomulikult rohkem. Kõik sõltub järgmisest nädalast: pühapäeval on kodumäng ja siis võõrsil. Vajadusel kolmaski võõrsil.

Olite üheksa satsi seas viiendad. Mille üle võib rõõmu tunda ja kus on peamised murekohad?

Tunneme rõõmu selle üle, et olemegi siis keskmikud. Meie tase ongi sel hooajal selline. Õunte järgi ei saa ju kõrgemale paigutada. Kõikide vastastega on kolm korda läbi mängitud ja see on aus positsioon, kus me praegu oleme.