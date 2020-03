Pildid ⟩ Kuivainete läbimüük on viimastel päevadel kasvanud

Pärnu Kaubamajaka Rimis ei paistnud pärastlõunal enne tööpäeva lõppu suurt söögi kokkuostmist, kuigi mõningad ostukärud olid täis. Üks teismeline neiu küsis emalt, kas ta ostab rohkem süüa, arvestades koroonaviirusega seotud uudiseid, kuid ema suhtus asja pigem rahulikult.

Tühje riiuleid polnud Rimis palju näha, kuid teenindajaid, kes lette kaubaga täitsid, askeldas saalis omajagu.

Rimi kommunikatsioonijuhi Katrin Batsi sõnutsi on nende kauplustes viimastel päevadel suurenenud kuivainete, konservide ja majapidamistarvete ostmine. Praegu ei kavandata toodetele ühikulist müügipiirangut seada. “Me oleme ennetavalt märkimisväärselt kasvatanud laovarusid. Loodame, et jagub, kuid ei tea, kuidas edasi läheb,” märkis ta.

Pärnu Maximas leidus tühje riiuleid võrreldes Rimiga küll rohkem, kuid sealgi ei voorinud väga palju rahvast, kel ostukärud kaubast pungil. Saaliteenindajad täitsid ka seal usinasti riiuleid.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik sõnas, et uue koroonaviiruse jõudmine Eestisse tähendab Maximale lisahügieeninõuete kehtestamist.

Terviseameti soovituse kohaselt toimub kauplustes igapäevane kontaktpindade desinfitseerimine. “Suurendamaks klientide turvatunnet veelgi, desinfitseerime iga päev veel ostukorve ja -kärusid, iseteeninduse ja tavakassade makseterminale ja ekraane. Klientidele pakume kauplustes võimalust käsi desinfitseerida nii kauplusesse sisenedes kui ka sealt väljudes,” rääkis Laik.

Maxima kui väga kiire kaubaringlusega jaekett muutis kärmelt kauba tellimise ja tarne protsessi ning lisab kauplustele tarneid, et tagada toodete olemasolu.

“See võib mõne kaubagrupi puhul tähendada, et tuleb ette hetki, kus mõnes poes on riiul ajutiselt või osaliselt tühi. Kuid arvestades seda, kui suur on meie sortimendi valik, on alati võimalik soovitud kaup asendada mõne samaväärsega,” rahustas turunduse ja avalike suhete osakonna juht.

Laigu arvates suudavad nad klientidele pakkuda küllalt suuri kaubakoguseid. Tema meelest on oluline, et inimesed ei varuks liiga palju toitu, sest olukorra muutudes kipub toit toidulauale jõudmise asemel prügikasti minema.

Peale poodides kasvanud kaubanõudluse on nõudlus e-poe teenusegi järele suurenenud. Kui tavapäraselt saab tellitud kauba koju kas samaks õhtuks või järgmiseks päevaks, on tellimused praeguse seisuga mitu päeva ette müüdud. Samal ajal on märkimisväärselt kasvanud tellitavate koguste maht.

E-poe kaudu kraami tellinud inimestel, kes ei soovi liigset kokkupuudet, on võimalus edastada kullerile teade, et kulleril toidukotid jätta kliendile maja või korteri ukse taha. See eeldab, et tellimus ei sisalda alkohoolseid jooke ja tasutud on ülekandega. Seega ei pea kuller ja klient üldse kontakti astuma.

Kullerid peavad käsi desinfitseerima enne ja pärast kliendile tellimuse viimist.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Niido sõnas, et viimasel kahel nädalal on mõnevõrra kasvanud konservide, kuivainete, purgisuppide, WC-paberi ja puhastusvahendite müük ning täna on nende samade kaubagruppide vastu olnud märgata senisest suuremat huvi.

“Oleme juba varem läbi analüüsinud müügi võimaliku suurenemise ja planeerinud kauba tellimise selle järgi. Isegi kui mõni toode peaks ootamatult otsa saama, tuleb järgmise päeva või kahe jooksul uus partii,” selgitas ta. Samuti on nad üle vaadanud kauba tarnepiirkonnad ja leidnud alternatiivid, kui mõnele tootele peaks seatama tarnepiirangud.