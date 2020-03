Korduma kippuvad küsimused ⟩ Mis toimub praegu kultuuris?

Kas otsused kompenseerimise kohta langetatakse kultuuriministeeriumis?

Kultuurieelarve eest vastutab kultuuriministeerium, kes teeb koostööd rahandusministeeriumiga. Oluline on asutuste juhtkondade ning nõukogude abi ja koostöö võimaliku puudujäägi või vajaduste väljaselgitamine.

Kas eraõiguslikud kultuurikorraldajad võivad arvestada riigi toega, kui sündmus jääb ära või piletid tuuakse tagasi?

Kui korraldaja otsusel ärajääv või edasi lükatav sündmus on saanud toetust riigieelarvest, palume korraldajal sellest ministeeriumi kohe teavitada. Küsimused, mis seonduvad mittetoimunud või edasilükatud sündmuse ja riigilt saadud toetusega, lahendatakse üksikjuhtumi asjaolusid arvestades. Toetusi lausaliselt tagasi küsima ei hakata.

Kultuuriministeerium näeb võimalusena seda, et tagasi võiks arvestada prognoositava omatulu kindla ajaperioodi jooksul kultuuriasutuse või sündmuse eelarves.

Kas jätkuvad keeleõppe kursused eesti keele majades?

Kursused eesti keele majades Tallinnas ja Narvas peatatakse sarnaselt muude asutuste tegevusega. Infot annavad keelemajade juhtkonnad ning Integratsiooni Sihtasutus (INSA).

Mida tähendab see, et raamatukogud on avatud piirangutega?

Raamatukogude pakutavad teenused on väga erinevad, mistõttu on võimalus, et osa raamatukogusid saavad vähemalt mingis ulatuses oma teenuseid edasi pakkuda. Infot olukorra kohta annavad kohalikud omavalitsused. Kindlasti tuleb ära jätta kogunemised ja üritused. Raamatukogu pidaja võib otsustada, kas asutus suletakse või mitte. Vajadusel ja võimalusel saab jätkuda raamatukogus sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine. Raamatukogu külastajate teenindamisel, piiratud ulatuseski, tuleb kindlasti järgida terviseameti juhendmaterjale.

Kas suletud on ka kunstigaleriid?

Muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine on keelatud, sest rahvakogunemised ei ole lubatud.

