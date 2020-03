Töötukassa avas ajutiste tööde keskkonna

Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu on paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad.

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna teenusejuht Livia Laas ütles, et tööandjad on sellise võimaluse vastu huvi üles näidanud. „Lisaks kaubandusettevõtetele on abikäsi vaja ka mujal,“ lisas Laas.

Tööd saavad pakkuda just need ettevõtted, kes praegust olukorda silmas pidades vajavad ajutiselt lisatööjõudu. Kui tööandjal on soov oma tööpakkumised üles panna, siis tuleks sellest teada anda aadressile mariliis.aron@onlineexpo.com. Tööotsijatel on võimalik portaalis esitada küsimusi pakutavate töökohtade ja hüvede kohta ning ka soovitud töökohale kandideerida. Keskkonna kasutamine on nii tööandjatele kui tööotsijatele tasuta.