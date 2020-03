Galerii: 14aastane kettagolfar näitas Hispaanias kõigile meestelegi koha kätte

Tellijale

Miks käib eestlasi Hispaaniasse nõnda palju, et välisvõistlusel moodustavad maarjamaalased pea kolmandiku? “See on kolm ühes: trenn, võistlus ja puhkus. Kui päike välja tuleb, saab T-särgi väel mängida. Rada on nii ilus ja seal on maalilised vaated: Pärnu-suurune linn asub kahe mäe vahel orus. Rada asub mäe külje peal, on ilus ja hooldatud, muru roheline ja niidetud, mõnus,” põhjendas kahekordne Eesti meister Martin Rotmeister.