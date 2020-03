Konkurss aitab volleplatsidele elu sisse puhuda

“Palliplats kodukohas on tähtis meie rahva tervisele üldisemalt,” selgitas AS Oma Ehitaja juht Kaido Fridolin. “Võrkpallimäng jaanipäeval enne šašlõkki mõjuks igaühe enesetundele hästi. “Võrguplatsid korda!” on just selline projekt, mille peale tasub praegu mõelda ja ettevalmistusi tegema hakata, sest usun, et varsti saame rasketest aegadest üle ja oskame varasemast veel rohkem hinnata ühistegevust ja head tervist.”