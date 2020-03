Pärnumaal lisandus ööpäevaga viis nakatunut

Kokku on Eestis tehtud 8121 koroonatesti, millest 575 on andnud positiivse vastuse. Analüüside tulemuste kohaselt on enim nakatunuid 40–49aastaste ning 60aastaste ja vanemate seas (mõlemad 24 protsenti). 50–59aastaste earühmas on testide põhjal nakatunuid 23 ja 30–39aastaste hulgas 18 protsenti.