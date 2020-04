Tellijale

Osas majandusharudes on tegevus seiskunud. Ettevõtjale tähendab käibelangus tihti äri peatamist või sulgemist. Paljudel töötajatel on vähenenud sissetulek või on nad saadetud sundpuhkusele või lausa koondatud.

Õige on koroonavastases võitluses keskenduda sellele, et meditsiinisüsteem saaks kõik vajalikud ressursid. Samal ajal tuleb riigil mõelda, kuidas kõige efektiivsemalt pehmendada viirusest tingitud tagasilööke majanduses. Riigikogu on vastu võtnud lisaeelarvega määratud rahaeraldised, leevendamaks kriisi, ja valitsus on koostöös ettevõtlusorganisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega välja töötanud tugimeetmed.