Galerii ⟩ Kunstiklubi paneb taiesed väljanäitusele

Klubi on viimaste aastate näitustel lähtunud eri teemadest: 2017. aastal kandsid klubi ülevaatenäitused pealkirja “Ärkamisetärkamisemärkamine” ja “Popurrii”, tunamullu “Ja värvid said otsa ...” ja läinud aastal “Head isu!”. Eelmiste näituste puhul tõdeti, et klubi liikmed viljelevad eri tehnikaid ja teosed on alati eripalgelised hoolimata näitust ühendavast teemast.