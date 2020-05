Pärnumaal avastati üks viiruskandja, haiglas on koroona seljatanud 20 inimest

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 47 inimest, neist viis on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 282 inimest, lõpetatud 291 haigusjuhtumit. Pärnu haiglas viibib ravil 17 patsienti ja tervenenuid on 20. Hea uudis on see, et koroona tõttu ei vaja ükski Pärnumaa patsient intensiivravi.