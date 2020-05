Lihula Südamekodus nakatus kolm eakat naist

Juhkami ütlust mööda isoleeritakse nakatunud teistest sama maja 20 asukast ja neile luuakse omaette tsoon, mis on kavas eraldada kilekardinatega.

Juhkami jutu järgi uuritakse veel, kas nakatunutega on kokku puutunud töötajaid, kes eile koroonaviiruse testi ei teinud.

Lääneranna vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Kristina Kukk ütles, et Südamekodusse jõudnud nakkusjuhtumid tulevad kindlasti jutuks täna õhtul kogunevas valla kriisikomisjonis.

Pärnu maakonnas on alates märtsist tehtud 41 291 testi ja nakatunuid on tuvastatud 129 ehk positiivseks on osutunud kolm protsenti proovidest.