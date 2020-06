Vana ahelkiri külvab noortes taas hirmu

Pärnumaal elavale Ragnele (perenimi toimetusele teada) näitas kirja õetütar, kes suurest hirmust oli seda 20 korda edasi saatnud. Ta selgitas tüdrukule, et see pole tõsi. “Kui seda nime Google’is otsida, tulevad kohe need pildid ja jutud ette: mõjub usutavalt küll kui laps oled,” arutles Ragne. “Ei taha mõeldagi, kui mõnel lapsel pole niipalju sõpru kui edasisaatmiseks vaja.”

Politseikapten Maarja Punak palus lastevanematel sellised kirjad kodus teemaks võtta ja rääkida, et nendega ei kaasne ohtu. “Isegi siis, kui sinu laps ei ole seda sõnumit saanud, siis teistelt infot kuuldes saab ta neilegi teada anda, et see on välja mõeldud kirjutis, mis tuleb vaid ära kustutada,” selgitas Punak.