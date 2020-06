Spordiajaloopäeval näeb Moskva olümpiamängude teatejooksu tõrvikut

“Meenutan 40 aastat tagasi Moskva olümpia auks Pärnust Tallinna toimunud teatejooksu, millest on säilinud unikaalne videoklippki. Külla tuleb toona jooksul osalenud tippsõudja Tiit Helmja, kes võtab kaasa üritusel kasutusel olnud tõrviku. Mul endalgi on unikaalseid asju, mida näidata: vaid korra teatejooksul kantud tossud, mille peale üritust karpi tagasi ja kappi panin,” rääkis Neeme.

Teine esineja on kohalikku spordiajalugu uuriv Enn Hallik, kes annab ülevaate läbi aegade olümpiamängudel osalenud pärnumaalastest. “Mängudel käinud seltskond on kirev. Näiteks on maakonnaga seotud Jaan Talts, Erika Salumäe ja Gerd Kanter, samuti taustajõud nagu treenerid ja hooldemehed,” lausus Neeme.