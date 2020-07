Sadama korvpalliklubi “veteran” jätkab Pärnu satsis

“Märkamatult on Rannar olnud paar aastat meeskonna kõige vanem mängija, olles vaid 28aastane “veteran”,” teatas Sadama meeskond sotsiaalmeedias. “Pärnakad teavad, et ilma meie Rambota ei oleks meeskond endine, seega rõõmustamiseks on põhjust küllaga. Peale Mihkel Kirvese on meie rahva lemmik taas platsil!”