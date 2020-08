Tipud tulevad Rannastaadionile mõõtu võtma

Tuline võistlus tõotab tulla kaugushüppes. Meeste seas on Hans-Christian Hausenberg (7.91) tahtmist täis, et kaheksa meetri klubisse jõuda. Ukrainlase Sergei Nikiforovi Pärnu staadioni rekord (7.84) on samuti ohus. Naiste seas on publiku ootused üles kruvinud tänavu Eesti meistriks tulnud ja Ksenija Balta ühe sentimeetriga alistanud Tähti Alver (isiklik tippmark 6.54).