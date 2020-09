Peakorraldaja Vahur Mäe Kahe Silla klubist ennustas, et jooksma võib tulla paarsada spordisõpra. “Tänane ilm soosib jooksmist: 17–18 kraadi ja kerge tuuleke,” selgitas Mäe ja osutas juubeliväärilisele erimedalile. “See on kõige uhkem medal seni, 3D-kujundusega.”

Kõigist kahe silla jooksudest on osa võtnud viis inimest. Neist eakaim on Ergo Rand, kes peagi tähistab 80 aasta juubelit ja on hoidnud üle poole sajandi enda nimel Pärnumaa rekordit maratonijooksus.