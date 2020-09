Pärnu sõudjad asuvad Viljandis EMi pääsmeid püüdma

Viljandi järvele tuleb kokku raskekahurvägi, teiste hulgas näeb pingutamas oktoobris Poolas Poznanis toimuvateks Euroopa meistrivõistlusteks valmistuvaid sõudetippe, kellele see on olulisim jõuproov koondisse pääsemise teekonnal. Meeste ühepaate on stardis kümme: eelregistreerimise andmetel tulevad starti valitsev meister Kaspar Taimsoo (Viljandi SK), mullune hõbe Jüri-Mikk Udam (Tallinna SK) ja pronksimees Andrei Jämsägi (Pärnu SK).