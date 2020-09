Laadaline Kätlin tõdes, et tänase ürituse puhul ongi tegu ühe õige laadaga, kust ei puudu söök ega taustaks mängiv muusika. “Mul on hea meel ka selle üle, et laat toimub väljas, sest siis on rohkem ruumi ja lapsed saavad joosta,” märkis naine, kellele teeb heameelt vabakooli õpilaste julgus käia laadaplatsil ringi ja pakkuda inimestele omatehtud hõrgutisi. “Vabakoolist saavad lapsed selle julguse, et päris elus hakkama saada, ja selline üritus viib perekondigi kokku, mis on väga äge,” rõõmustas Kätlin.