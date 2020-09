“Meil oli teada, et president tuleb Talilt otse seltsimajja. Meil on ilus maja, alles remonditud, seal olid külaseltsist Maret Salak ja Malle Alunurm, nemad rääkisid majast ja külaseltsi tegevusest ja siis öeldi, et kiire on,” pajatas Vahenõmm riigipea üllatusvisiidi järel. “Mõtlesin, et saan pagaripõlle ette panna, ei jõudnud, juba räägivad sees. Presidenti huvitas ettevõtlus maal, oleme ääremaa ja kui palju siin neid ettevõtteid ikka on.”