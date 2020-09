Rahvakeeli ristnokkadeks kutsutud käbilindudest on männi-­käbilind Eestis üsna vähearvukas, asustades peamiselt soiseid ja kiduraid männikuid. Valdavalt olen neid võrdlemisi kogukaid vint­lasi trehvanud siirdesoometsades, eriti suuremate rabade servaaladel. Enamasti on meie mail pesit­semas kuni paar tuhat paari männi­-käbilinde. Nad on hulgulinnud, pesitsedes seal, kus parajasti rohke käbisaak. Eestiski ­kõigub käbilindude arvukus aastati tublisti, kuid kuna mändidel tundub tänavu käbisid tulevat hulgim, tasub männi-käbilindude lootuses silmad ja kõrvad lahti hoida.