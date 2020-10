Meedikute hulgas leidub palju muusikuid ja kuigi need kaks elu­kutset nõuavad kumbki väga palju, on neid võimalik ühendada, mida Aava suurepäraselt tõestas. Pärnuga on seotud veel teinegi meedikust muusik, pianist ja gastroenteroloog Benno Margus ja kui koduseintest kaugemale vaadata, siis näiteks Iisraelis annab kontserte pea iga kümnes doktor.