Singapuri ärimees Sonny Aswani on Eestiga seotud olnud aastakümneid. Kuigi siin tuntakse teda ennekõike Kehra paberivabriku omaniku ja kinnisvaraarendajana, on tema pereettevõttel Tolram ülemaailmne haare. Sel nädalal Äriplaani-nimelisel konverentsil rääkis Aswani nalja seoses oma eesti keele õpingutega. Kui õpetaja uuris, miks ärimees pole varem eesti keelt õppima asunud, kurtis Aswani, et see on ju nii raske. Õpetaja polnud aga suu peale kukkunud ja vastas seepeale: “Kuidas raske? Vaata, isegi väikesed lapsed suudavad seda rääkida.”