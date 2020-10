“Tegelikult sai see asi alguse ühest sõprade koosviimisest ja naljast,” meenutas treener Ranet Lepik, kelle kõrval juhendavad tiimi Rein Kontus ja Kristel Lepik. “Kaks lapsevanemat (Vändras treenivad nooredki, M. P.) küsisid, kas nendele ka kunagi treeningud tulevad. Ütlesin naljaga pooleks – teades juba ette, et kümmet ikka kokku ei tule –, et kui te panete kümme ema kokku, olen nõus alustama. Ja kujutad sa pilti, esimesel treeningul oli neid kas 24 või 26! Sõnadel on jõudu!”