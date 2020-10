“Igal asjal on omad plussid ja miinused. Ma arvan, et see on positiivne lahendus: noored saavad uues kohas samasuguse võimaluse sõita ja rulatada ja senises paigas on kodurahu tagatud,” selgitas Tori vallas haridus- ja kultuurielu kureeriv Jana Malõh ja lisas, et kolimise järel vaadatakse üle atraktsioonide seisukord ja kui vaja, tehakse parandustöid.