Järgmine hädaolukorra meditsiinijuht tuleb Pärnust

“See on kaalutletud otsus valitsuse, terviseameti ja mõistagi sotsiaalministeeriumi tasemel. Läbi on räägitud ja kooskõlastatud nii Pärnu haigla nõukogu kui juhatusega, kuidas haigla saab selles olukorras samamoodi efektiivselt jätkata,” rääkis Sule, kelle kinnitusel on nendega, kes praegu haigla juhtimisse panustavad, kõik läbi arutatud ja ülesanded jagatud.