Koolistki antakse kaasa mõte, et eesmärgid aitavad meil unistusi ellu viia. Aeg-ajalt on vaja, et need unistused noorte peast paberile jõuaksid, ja siinjuures täidavad olulist rolli täiskasvanud – meil on teadmised, millega noortele nõu ja jõuga toeks olla ja võimalus noori tegemistesse kaasata. Ükskõik, kui võimalikud või võimatud need ideed esialgu tunduvad.