Galerii ja video ⟩ Pärnu jahtklubis tegi uksed lahti taliujumiskeskus

Uut ujumiskohta uudistama sattunud jalgpallitreener Jüri Saar arvaski, et pärast koduskäimist tuleb ta ehk jõe äärde tagasi ja võtab karastava supluse ette.

Pärnu taliujumiskeskuse ühe eestvedaja Aivar Rosenbergi jutu järgi on keskuse saunas 45–50 kraadi sooja, mis jääkülmast veest välja tulles on täpselt paras.

“Me ei ole saunaklubi, kus lavalt tulles korra külma vette hüpatakse. Saun on selleks, et pärast suplust keha üles soojendada. Kui saun oleks kuumem, ei suudaks ükski külmas vees olnu sinna sisse minna, sest temperatuuride vahe tõttu oleks see kõrvetav,” seletas ta.