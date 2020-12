Konontšukist sai USAs koduülikooli kangelane: Kõva töö on hakanud vilja kandma

Konontšuki sõnutsi oli võidu võti kõva kaitsemäng. Enda mänguga jäi ta rahule: visked läksid sisse ja sealt tuli enesekindlus, et oma tiim lõpus võidule viia. Viimases kahes mängus on Eesti snaiper olnud heas hoos ja tabanud kolmeseid 12st seitse.

“Teadsin, et pole põhjust end tagasi hoida. Olen enda arust alati hea viskaja olnud ja viimasel ajal selle kallal kõvasti tööd teinud. Ju see on hakanud vilja kandma,” rääkis Konontšuk pärast võidumängu.