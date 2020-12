Video ⟩ Esimeses kurlingutrennis kulub ära oskus enda üle naerda

Proff Harri Lill õpetab visketehnikat. Paremakäelisel on parem jalg pakul, et tõugata, vasak täistallal maas, hari vasakus käes aitab tasakaalu hoida ja kivi tuleb saata teele vindiga.

Päev pärast oma esimest kurlingutrenni ärkan veendumusega, et need inimesed, kes endiselt ei pea seda päris spordiks, on peast põrunud. Lihtsam on hakata loetlema lihaseid, mis endast märku ei anna. Kusjuures ma pole spordikauge! Suure ohkimise peale, kui valus kõik on, vantsib isegi jutust tüdinud koer teise tuppa.