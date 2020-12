Video ⟩ Koroonaviirus murdis laste jõululuuletustesse

Männile jäi luuletusi kuulates kõrva, et lapsed käivad hoolega ajaga kaasas, sest värssides kajastus see, mida teevad nende vanemad, mida vanavanemad ja millega lapsed ise tegelevad.

“Meenub üks tore luuletus, mis rääkis sellest, kuidas pere vaatamata koroonaviirusele Saaremaale vanaemale külla sõidab, sest seal on lumi ja kõige ilusamad jõulud,” ütles Mänd. Tõdedes, et pärgviiruse teema jõudis nii mõnessegi luuletusse. “Laste luuletustes oli tunda, et jõulud on tänavu teistsugused,” lausus õpetaja.