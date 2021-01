“Nakkus on siiani levinud haiglasse töötajate kaudu väljastpoolt haiglat. Niinimetud koroonakolle oli ortopeedia osakonnas, kus oli tõesti võimalus nakkuse levikuks ka osakonna sees, kuid pigem toimus see töötajate omavahelise suhtlemise käigus väljaspool haiglat töövälisel ajal,” selgitas Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula. “Praeguseks on see kolle taandunud.”