13 aastat välismaal pallinud pärnakas liitus FC Floraga

“Meil on väga hea meel selle üle, et Zenjov on meiega liitunud. Sergei toob meie ründeliini juurde kiirust, mis on kriitilise tähtsusega, eriti rahvusvahelistes mängudes,” märkis Hurt klubi pressiteates.

Viimati 2007. aastal Maarjamaal pallinud Zenjov lisas, et tal on hea meel koju tagasi tulla. “Ma pole juba 13 aastat Eesti liigas mänginud ning olen õnnelik, et hakkan just Floras mängima. Suures klubis, meistriklubis! Soovin aidata meeskonnal tiitlit võita ja saada häid tulemusi Euroopaski,” rääkis pärnakas, kes on esindanud Eesti koondist 87 korral ja löönud 13 väravat.