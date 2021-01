Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 657,9, mis jääb eelmise nädala keskel sündinud rekordile alla 33,6 võrra, ent ületab nädalatagust arvu 61,5 võrra. Sellega on Pärnumaa kogu Eestis üks nakkusohtlikumaid piirkondi. Kahe nädala haigestunute hulk on suurem vaid Ida-Virumaal ja napilt Valgamaal. Seni haigestunute statistika tabelis kõrget kohta hoidnud Harjumaa on langenud Pärnumaast tahapoole.