Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi teevad praegu kõige enam muret koolide ja lasteaedadega seotud nakatumisjuhud ja nendest lähtuvad kontaktid.

Kui tänahommikuse seisuga oli pärnumaalaste seas 557 nakatunut ja 2089 lähikontaktset, siis haridusasutustega seotud lähikontaktsete seas on ligemale 800 õpilast, õpetajat ja muud haridusasutuste töötajat.

“Seda võis ennustada, et pärast koolivaheaega hakkab viirus haridusasutustes levima,” tõdes Juhkam, kelle jutu järgi on viirus jõudnud Pärnumaal 21 haridusasutusse. Seitse neist on seetõttu üle läinud täielikule distantsõppele.

“Kui nakatumine jätkab tõusu, siis meil peaaegu polegi enam koole, kus kontaktõppega saaks normaalselt jätkata,” märkis Juhkam.

Terviseamet paneb kokku üle-eestilist andmestikku selle kohta, kui palju koole on juba suunatud distantsõppele, et teha valitsusele ettepanek kehtestada uued piirangud. Juhkam ei osanud öelda, missugused, ent tõenäoline on, et kaaluda tuleb hakata taas kaugõppele jäämist.

Lääne regiooni juhi jutu järgi kaalus piirkondlik kriisikomisjon läinud nädalal varianti viia siinsed koolid kas vanemates astmetes või tervenisti distantsõppele, kuid omavalitsused ei toetanud seda.

“Lapsevanemana mõistan omavalitsuste soovi säilitada koolides võimalikult kaua kontaktõpe, sest haridus on sel õppeaastal viiruse tõttu väga palju kannatanud,” tõdes Juhkam.

Nii otsustasid Pärnu linna kriisikomisjon ja Tori vald alustada piiride tõmbamist huvitegevusest, aga üleüldist korraldust piirangute kohta meie regioonis ei kehti.

Juhkami väitel esitas terviseamet valitsuselegi ettepaneku tõmmata huviharidust tagasi ja jätkata ainult individuaaltööga, see otsus jäi valitsuse vahetumise virvarris vastu võtmata. “Eks paista, kas sel nädalal jõuab valitsus sellega tegelda,” lausus ta.

Möödunud ööpäeval testitud 265 pärnumaalasest osutus koroonaviirusega nakatunuks 29 ehk 10,9 protsenti. Nädalavahetusel suri Pärnu haiglas neli koroonadiagnoosiga eakat naist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 657,9, mis jääb eelmise nädala keskel sündinud rekordile alla 33,6 võrra, ent ületab nädalatagust arvu 61,5 võrra. Sellega on Pärnumaa kogu Eestis üks nakkusohtlikumaid piirkondi. Kahe nädala haigestunute hulk on suurem vaid Ida-Virumaal ja napilt Valgamaal. Seni haigestunute statistika tabelis kõrget kohta hoidnud Harjumaa on langenud Pärnumaast tahapoole.

Juhkami sõnutsi on vara järeldada, et nakatumise kasvule on Pärnumaal piir pandud. “Lähikontaktseid on palju. Ei usu, et see number nüüd kohe langema hakkab,” lausus ta.

Pärnu haiglas oli täna hommikul ravil 26 koroonapatsienti, neist üks intensiivravi osakonnas juhitaval hingamisel. Eile suri üks koroonaviirusega ravil olnud eakas naine, laupäeval ja pühapäeval lahkus meie seast kolm elatanud naist.

Võrreldes eelmise nädala keskpaigaga on haigla koormus koroonapatsiente ravis pisut vähenenud. Siis oli haiglas 34 inimest, kellest kaks vajas intensiivravi.

Pärnu haigla kommunikatsioonispetsialisti Margit Suhhostavetsi sõnutsi annab haiglaravi vajavate patsientide arvu vähenemine lootust, et teise koroonalaine tipust ollakse üle saadud, kuid tõde selgub lähipäevil.