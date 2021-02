Video ⟩ Kaks miljonit männitaime jäi liivatormi kätte

Seadmega töödeldi kaks miljonit männitaime, kattes need liimi ja liivaga, et ennetada männikärsaka kahjustusi.

Taimi töödeldakse, kuna väikesed taimed on kahjurite tekitatud vigastuste suhtes tundlikud. Taimekaitsevahenditega on võimalik vältida seda, et suur töö käbide korjamisest kuni taimede kasvatamise ja istutamiseni poleks asjatu ja paljud taimed sirguksid suurteks puudeks. “Conniflex tagab taimedele vähemalt kaks aastat kestva kaitse. Sellest ajast piisab, et aidata puuhakatisel kõige kriitilisem ja tundlikum periood üle elada,” selgitas Reim. Männikärsaka tõrjeks on kasutusel teisigi keskkonda säästvaid vahendeid, näiteks kaitsetorbikud, taimede liim ja kaitsevaha.