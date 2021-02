Vaprus palkas 19aastase Levadia ääremängija, hooaja avamatš lükkub viiruse tõttu edasi

“Olen väga õnnelik, et mul tekkis võimalus liituda Pärnu Vaprusega. Meeskond ja juhtkond võtsid mind vastu väga soojalt ning loodan, et koostöö kõigiga sujub. Hooaja eesmärk on saada tugevaid mänge ja areneda nii mängija kui ka inimesena. Pärnus on selleks kõik eeldused olemas ning loodan kasutada mulle antud võimalusi 100 protsenti,” rääkis Krutogolov klubi vahendusel.