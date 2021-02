Uute piirangute loetelu ⟩ Koolid lähevad kinni esmaspäevast, meelelahutusasutused kolmapäevast

Piirangute eesmärk on, et nii nakatumisnäitaja kui haiglas viibivate COVID-19 patsientide arv stabiliseeruks ja hakkaks seejärel vähenema. “Seni kuni viiruse levik ei rauge ja vaktsineeritud ei ole küllaldane hulk inimesi, peame üheskoos jätkuvalt pingutama ja kokkulepitud reeglitest kinni pidama. Piirangute kõrval on väga oluline inimeste vastutustunne. Me kõik peame vähendama omavahelisi lähikontakte ning kaitsma end, hoides distantsi ja kandes maski,” toonitas Kallas.