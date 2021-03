Graafik ⟩ Pärnumaale lisandus kolm tosinat positiivset

Kahe viimase nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 564.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 7525 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 1542 ehk 20,5 protsenti. Ööpäeva jooksul manustati 7104 vaktsiinidoosi, esmasüst on tehtud 97 858 inimesele, kellest 43 745 on saanud mõlemad doosid.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus nakkus tuvastati 926 inimesel, kellest 727 on pealinlased.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1253,7 ja esmaseid positiivseid tulemusi on kõikidest tehtud testidest 18,2 protsenti.

Tänahommikuse seisuga viibib haiglas 578 koroonapatsienti, intensiivravi vajab neist 56, kellest omakorda 35 on juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunut: 90- ja 70aastane naine, 89- ja 85aastane mees, 87- ja 83aastane naine ning 82aastane mees. Kokku on Eestis surnud 644 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tervenenud on 55 161 inimest. Neist 39 259 inimese (71,2 protsendi) haigusjuhtum on lõpetatud, 15 902 inimese (28,8 protsendi) puhul on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad ei viibi haiglaravil ehk ootavad tervenemise kinnitust.