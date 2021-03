Nii nagu kasside puhul, on poliitikutelgi kevade saabudes jooksuaeg alanud. FOTO: Elmo Riig

Käes on käändlepäiv, mida ka ­kevadiseks pööripäevaks ehk kevade ­alguseks kutsutakse. Vanarahvas teadis öelda, et selle ­päeva ilm peaks andma aimu, milliseks ­kujuneb kogu kevad. Hoidkem siis pöialt, et päike silma siraks ja soe tuuleke põski paitaks!