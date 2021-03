Aruvälja jahiseltsi esimehe Jaanus Põldmaa sõnutsi on seltsil maastikul üleval viis rajakaamerat. 10. märtsil soolaku ümber luusinud ilves jäi pildile Nätsi-Võlla looduskaitseala serval Tõhela lähistel, mis on jahipiirkonna piiriala. Sama soolaku juures on pildile jäänud huntegi. Soolak on mineraalide saamise seisukohast metsloomade seas populaarne, seal käivad jahimehe selgitust mööda valdavalt põdrad ja kitsed, vahel metssead ja hundid, harva satub sinna ilveseid.