Klassi ees välja löönud jube lapsepõlvemälestus pani õpetaja tuhandeid kilomeetreid pedaalima ja seksuaalse väärkohtlemise lugusid koguma

Mis sundis 37 aastat nii Eestis kui viimased kümmekond aastat Inglismaal haridussüsteemis töötanud naist jalgratta sadulasse istuma ja 5550 kilomeetri pikkust teekonda läbima, kui enne seda retke oli tema pikim rattasõit Pärnust Sõrve sääre tippu? “Ma pole eriline sporditegija olnud, aga matkata on saanud varemgi nii oma laste kui kooliõpilastega,” sõnas Kukk.

2019. aasta mais Inglismaal põhikoolitunnis leidis ta end olukorrast, milleks tal ettevalmistus puudus. Mitte ükski koolitus polnud käsitlenud, kuidas juhendada tunnis seksuaalselt käituvat, pidevalt intiimpiirkonda katsuvat õpilast. “Ma teadsin, et ükskõik, mida ma ka ütleksin, võib see lapsele minu hääle ja intonatsiooniga kõrvu jääda. Kui tal hiljem oleks raskusi romantiliste suhete loomisel koolitunnis kuuldu pärast, siis oleks see kuritegu lapse suhtes,” meenutas ta. Ehkki pedagoog oli kogu tunni jooksul õpilast eri viisil kaasanud, jäid vaevama kõhklused ja küsimused. “Ma olin isoleeritud, oma mõtetega üksi ja polnud võimalik kellegagi rääkida, kuna teema oli konfidentsiaalne.”