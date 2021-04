Eesti neljapaat alustas EMi eelsõidu võiduga

Jüri-Mikk Udamile (Tallinna SK), Allar Rajale (SK Kalev), Tõnu Endreksonile (Pärnu SK) ja Kaspar Taimsoole (Viljandi SK) tähistas see ligemale pooleaastase võistluspausi lõppu. Samuti saadi olulist tagasisidet seni tehtud tööle, mille tulemusena loodetakse mais Šveitsis Luzernis toimuvalt kvalifikatsiooniregatilt olümpiapääset.

Teises sõidus veel käinud Eesti alustas stardist kõige nobedamalt, kasvatas 1500 meetriks Venemaa ja Leedu ees edu mitme sekundini ning sai võitjana kirja 6.06,36. Järgnesid Venemaa 6.08,31 ja kolmandana 12 sekka poolfinaali jõudnud Leedu 6.10,23ga. Õhtusesse vahesõitu, kus selgitatakse ülejäänud kolm poolfinalisti, kukkusid Sabaudia veelaagris Eesti sparringupartneri rollis olnud Tšehhi 6.16,99 ja Rumeenia 6.18,10ga.

Esimesest eelsõidust kvalifitseerusid mullune EM-hõbe Itaalia (6.04,55), Suurbritannia (6.07,15) ja Poola (6.07,89). Kolmandast sõidust tagasid edasipääsu valitsev Euroopa meister Holland (6.04,19), Norra (6.12,13) ja Prantsusmaa (6.14,13). Poolfinaalid on kavas laupäeva pärastlõunal.

Eesti neliku juhendajale Veikko Sinisalole ei tulnud hooaja ilus algus üllatusena. “Esialgu ei maksa põhjapanevaid järeldusi siiski teha, kuna see oli alles esimene sõit. Keskendusime tehniliselt puhtale tööle,” märkis peatreener, kelle sõnutsi pakkus rahuldust teadmine, et Holland ja Itaalia olid aegade poolest üsna samal pulgal.

Meeskonna staažikaima liikme, kahekordse olümpiamedalisti Endreksoni sõnul mõjus avasõit šokiteraapiana. “Startisime ju esimest korda peale pikka võistluspausi. Stardist saime üle ootuste hästi välja, ja mis peamine, paat jooksis ilusti,” rääkis suvel 42aastaseks saav pärnakas, kelle arvates ei maksa eri sõitude aegu üle tähtsustada, ent ometigi andvat see üldise taseme kohta vihje.

“Ilmaolud muutusid täna väga kiiresti, kuid vaatamata vastutuulele suutsime tempot hoida 37 tõmmet minutis,” tõdes spordimees ja selgitas, et tehniline areng on kõva töö tulemus. ”Oleme treeningutel puhtale ja ladusale sõidule väga palju tähelepanu pööranud: keskendunud aeru veest kättesaamisele, et paat võimalikult vabalt jookseks.”