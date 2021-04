Karel Tölp: Rail Balticu peatus tulgu Häädemeeste alevikku

Rail Balticu (RB) kiirraudtee, ühendamaks Eestit ja Kesk-Euroopat, on Pärnumaale ülioluline. Tegemist on aastakümnete suurima investeeringuga nii Eesti inimeste reisimisvõimaluste parandamisse kui ettevõtluse, turismi ja kaubavahetuse edendamisse. Peale selle aitab raudtee vähendada liikluskoormust Via Baltical.