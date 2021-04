Pärnu keskuslinnas tuvastati eile nakatumine üheksal, selle osavaldades kuuel, Saarde vallas kolmel, Häädemeeste ja Tori vallas kahel ja Põhja-Pärnumaal ühel inimesel.

Viimase nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 160. Maakonnas on see näit kõrgeim Saarde vallas (488) ja madalaim Läänerannas (76). Eestis tervikuna on see arv 512.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi on Saarde vallas seganakkuskolle, milles viirus on levinud nii pereringis kui arvatava nakkusallika töökohas. Terviseameti andmetel andis arvatav esmanakatunu koroonaviiruse edasi seitsmele inimesele ja nemadki omakorda on nakkust levitanud. Nii on viirus levinud mitmesse asutusse ja perre.

„Ilmselt tuleb nakatunuid seal juurde,” arvas Juhkam, kelle andmetel on homses ööpäeva kokkuvõtteski kirjas kaks Saarde valla nakkusjuhtu.

Terviseameti esinduse siinne juht märkis, et Saarde vallas teevad muret inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud, kuid ei soovi testima minna. „Seal on mõni inimene, kellele on teada antud, et nad on nakatunuga kokku puutunud ja pakutud võimalust testima minna, kuid nad on keeldunud. Keeldumist nad põhjendanud ei ole ja selleks pole ka kohustust,” tõdes Juhkam ja lisas, et kedagi vägisi testima sundida ei saa.

Tänahommikuse seisuga oli terviseameti andmete järgi Pärnumaal 138 aktiivset nakkusjuhtumit.

Pärnu haiglas oli täna hommikul 18 koroonapatsienti, kellest viis intensiivravil juhitaval hingamisel. Viimase ööpäevaga pääses haiglast kogu kolm patsiensti ja kaks viidi üle mujale osakondadesse. Haiglas suri koroonaviirusega nakatunud 68aastane mees.

Pärnumaal on COVID-19 vastu kaitsesüstitud 18 460 inimest ehk 21,4 protsenti elanikest..Vaktsineerimiskuuri on lõpetanud 6384 inimest. Üle 80aastastest on siin kandis vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 60 protsenti, 70–79aastastest 55,4 protsenti.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 5056 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 478 ehk 9,5 protsenti testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 273 inimesel, kellest 213 elab Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 69, Lääne-Virumaale 23, Tartumaale 16, Järva-, Rapla- ja Valgamaale üheksa, Viljandimaale seitse, Jõgevamaale viis, Põlva- ja Saaremaale neli, Lääne- ja Hiiumaale kolm, Võrumaale kaks nakkusjuhtu. 19-l positiivse proovi andnul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on riigis 622 ja esmaste positiivsete tulemuste protsent 12,9.

Ööpäevas avati haiglates 39 COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 491 patsienti, kelle keskmine vanus on 69 aastat ja kellest üle 60aastased on 385 (78 protsenti).