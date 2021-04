Eilse jooksul said päästjad Pärnumaal väljakutse seitsmele maastikupõlengule. FOTO: Mailiis Ollino/

Eile said päästjad väljakutse tervelt seitsmele maastikupõlengule, mis said alguse ettevaatamatusest või kulupõletamisest, seades ohtu nii metsi kui hooneid. Suurim tulekahju puhkes õhtul Häädemeestel Jaagupis, kus põles lausa viis hektarit rannikuäärset maad ja mida tormas kustutama mitu brigaadi. Tänase jooksul on olnud neli põlengut.