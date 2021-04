Galerii ⟩ Hispaanlased asusid Pärnu jõe põhja auke puurima

Puurimismasina terashülsid on viidud läbi praeguse sillateki alla jõeni ja hülsside sees liigub puursüdamik, mis pinnase jupikaupa üles toob. Pinnase pehmendamiseks kasutatakse puurtorus vähesel määral jõevett. Töid teeb Hispaania geotehniliste uuringute ettevõte Geoprovi.

“Puurimisega tahame kindlaks teha pinnase geotehnilised näitajad, et mis seal jõepõhja all on,” selgitas RB Rail ASi projektijuht Kaur Laansalu. Puurimine võeti ette selleks, et hiljem projekteerida saadud andmetest lähtudes kõige optimaalsem ja turvalisem silla vundamendilahendus.