Hans Soll: Rõõm Sindi paisust on asendunud masendusega kormoranide terrorist

Rõõmu toob see, et Sindi kärestik on oma ülesannete kõrgusel. Esimene teade paisu alla asustatud märgistatud lõhepoja jõudmisest kaheksakilosena ­Tori-Oore alla tuli möödunud aasta augustis. Järgnes meri­forell Tori-Levi all, kalateadlase Meelis Tambetsi silmu ülesminek Navestisse. Möödunud kevadel püüti Toris mitu suitsuahjutäit vimba.