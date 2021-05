Sellest ajast peale, mis ­tahes riiki ta läheb, otsivad Volmeri silmad alati suveniiributiikidest etnograafilisi lehvikuid, aga ka sõrmkübaraid, mis on igal pool omamoodi. Lehvikuid sellepärast, et need on nii naiselikud kui ka elupäästjad, sõrmkübaraid seetõttu, et need võtavad reisikohvris imevähe ruumi. Mõlemad jäävad külastatud maid alatiseks meenu­tama.