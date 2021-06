Graafikud ⟩ Iga 100. testimas käinu osutus nakkuskandjaks, haiglas suri COVIDi-haige mees

Pärnusse lisandus neli viiruskandjat, neist kolm keskuslinna. Kolm nakatunut tuli juurde ka Lääneranna valda.

Viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 158. Kõrgeim näit on Ida-Virumaal (364) ja madalaim Järvamaal (27). Riigi keskmine nakatumus on 154.

Pärnu haiglasse lisandus üks koroonapatsient, kokku on neid kohalikus ravilas kaheksa.

Eestis suri üks koroonat põdenud inimene: Pärnu haiglas lahkus 85aastane mees.

Pärnumaal on vähemalt korra vaktsineeritud 45 protsenti elanikest, esimese doosi on saanud 31 405 inimest. Kaitsepookimise on lõpetanud 16 862 pärnumaalast. Möödunud ööpäevas tehti 325 kaitsepookimist. Kõrgeim on esimese vaktsiiniga hõlmatus Kihnu vallas, kus esimese süsti on saanud 55 protsenti saareelanikest, ja madalaim Tori vallas, kus doos käes 43 protsendil elanikest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6174 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 130 ehk 2,1 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirus tuvastati 72 inimesel, neist 55 elab pealinnas. Ida-Virumaale lisandus 25, Valgamaale viis, Tartumaale kolm, Jõgeva- ja Raplamaale kaks nakkusjuhtu. Hiiu-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Saare-, Viljandi- ja Võrumaale oli üks positiivne testitulemus. Vaid Järvamaale ei lisandunud nakatunuid. Seitsmel positiivse testitulemuse saanul puudus registris märgitud elukoht.

Sellest nädalast õgvendati kaitsemaski kandmise tingimusi: mask on nüüd soovituslik. FOTO: Elmo Riig

Ööpäevas avati haiglates kaheksa COVID-19-haiguslugu, haiglaravil on 114 patsienti, kelle keskmine vanus on 66 aastat ja kellest üle 60aastased on 72 protsenti.

Kokku on Eestis surnud 1259 koroonaviirusega nakatunut.