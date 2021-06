Vastu võeti karusloomafarme keelustav seadus

56 poolt- ja 19 vastuhäälega vastu võetud keelu sisseseadmine ei ohusta näiteks lamba- või küülikukasvatajaid, vaid hõlmab üksnes sellist karusloomakasvandust, kus karusnaha tootmine on ainuke või peamine eesmärk.

23 riigikogulase – Pärnumaa rahva esindajatest Andrei Korobeiniku (KE), Jüri Jaansoni ja Toomas Kivimägi (RE) – algatatud loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadusega sätestatakse üleminekuaeg. Nii et enne tänavu 1. juulit välja antud mingi ja kähriku tehistingimustes pidamise load kehtivad 2025. aasta lõpuni. Keelatud on neid loomi pidada 2026. aastast.

“Otsuse vastuvõtmine annab märku sellest, et rahva häält võetakse kuulda ja meie ühiskond liigub aina loomasõbralikumas suunas. See seadus on üks esimesi rahvaalgatuse edulugusid, kus kodanikeühiskond koostöös riigiga positiivse muutuse seadusandluses ellu tõi,” avaldas loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering, kes loomade heaolu eest seisnud 15 aastat.